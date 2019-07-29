В кировском магазине нашли просроченное на полгода детское питание

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-29T18:51:06+03:00

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Общественники и активисты «Просрочка патруль Киров» провели рейд по одной из торговых точек на улице Ленина, 174. Там, среди испортившихся крабовых палочек, упаковок розмарина, лимонада, сока и вафельных тортов нашли просроченное на полгода детское питание.

Возмущенные активисты позвали администратора и показали ей целую тележку продуктов, которые они нашли всего за двадцать минут.

— У вас это находится на полках магазина, в свободном доступе, – начала диалог активистка. — До того, как мы пришли, это все лежало и травило людей. Мы сейчас это купим, а вы спишете.

— Спасибо вам, что нашли этот продукт, – ответила администратор, но так и не смогла назвать статью, по которой магазину запрещается пробивать испорченные товары. — Я вам не дам его сейчас продать, мы его утилизируем.

Однако такой вариант активистов не устроил. Они предложили обменять все найденные непригодные товары на свежие и вместе утилизировать просрочку.

Во время рейда по магазину к общественникам присоединились постоянные покупатели, которые пожаловались, что в магазине им очень часто встречаются некачественные и слишком дорогие продукты.

– Знаете, как у нас ребенок расстраивается? – рассказала покупательница. — Приносит продукты испорченные и говорит: я никчемная, не могу ничего купить!

ИСТОЧНИК KP.RU