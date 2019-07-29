Кировские прокуроры выявили 1500 нарушений прав предпринимателей

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-29T17:14:08+03:00

Конфликт бизнеса и власти может закончиться даже уголовным делом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для защиты их прав внесены сотни представлений и протестов

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В некоторых случаях должностных лиц штрафуют на 3-5 тысяч рублей. Один из инцидентов произошел в Кильмезском районе. Глава муниципалитета распорядился назначить проверки двух ИП, что оказалось незаконным.

- Выявлено, что данные мероприятия не внесены в план на 2019 год, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - В связи с этим законные основания для проверок у должностных лиц отсутствовали. В отношении главы Кильмезского района возбудили административное дело по ч.1 ст. 19.6.1

Всего за текущий год было выявлено порядка полутора тысяч подобных правонарушений. Для защиты прав предпринимателей должностным лицам внесено 466 представлений и 510 протестов.

Напомним, что в Шабалинском районе из-за конфликта бизнеса и власти чиновница пошла под суд уже по уголовному делу. Ей пришлось выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU