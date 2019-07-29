На улице Красина отремонтируют яму, в которую провалился «КамАЗ»
Работы планируют завершить к 1 августа
«КамАЗ» провалился передним колесом в огромную яму в асфальте. Фото: vk.com/zlo43
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Яму на улице Красина, в которую провалилась бетономешалка, заасфальтируют к 1 августа. Провал асфальта образовался из-за коммунальной аварии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
- На участке произошла серьезная утечка на сетях водопровода, - уточнили представители предприятия «Гордормостстрой». Из-за образовавшего подмыва произошел провал грунта и, соответственно, асфальта на проезжей части.
Аварийная бригада «РКС-Киров» уже устранила утечку. Сейчас на территории проводится подготовка к восстановлению благоустройства и асфальтированию. Ремонт планируют завершить до 1 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU