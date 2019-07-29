В Кирове готовят к изданию Вятский Православный календарь 2020

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-29T14:54:58+03:00

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Это начинание стало шагом на пути к созданию труда по истории православия на территории Кировской области. Автор проекта Андрей Лебедев задумал создать целую энциклопедию, которая включала бы в себя знания о традиция, храмах и праздниках вятской земли.

- В православном календаре нет местных дат празднования вятских праздников и событий, почти нет миссионерских поводов, - рассказал отец Андрей. - Надеемся, что наше издание станет ежедневным спутником жизни и дополнением ежедневного календаря для каждого человека в России и за рубежом.

Автор уже не впервые создает аналогичный труд. На его счету уже есть «Православный календарь земли Вятской 2018-2019». К выходу готовится новый. Для его создания отец Андрей изучает труды различных лет, описывающих историю нашего края. На данный момент идет сбор средств для печати календаря на 2020 год в типографии. Из 67,5 тысячи рублей собрано 52,4 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU