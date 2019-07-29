Кировские расхитители могил: двое чепчан украли с 16 захоронений оградки, столы и скамейки
В Кирово-Чепецке два местных жителя планировали разбогатеть на сдаче металлолома. Однако в пункт приема они решили сдать не собственное имущество, а украденное с кладбища. Об этом сообщили в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре.
Договорившись, приятели пришли на место захоронений недалеко от села Пасегово и начали «работу». Они снимали металлические оградки, выкорчевывали столы и скамейки. Подельники разгромили шестнадцать могил. Когда приступили к семнадцатой, их поймали.
В отношении приятелей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Покушение на хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину».
Суд признал чепчан виновными и приговорил одного из них к шести месяцам лишения свободы, другого к исправительным работам на тот же срок. В законную силу приговор еще не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU