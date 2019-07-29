Температура продолжит понижаться: рабочая неделя в Кирове будет холодной и дождливой

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-29T14:09:16+03:00

Дождь прекратится только в четверг. Фото: Лариса РОЖИНА

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Конец июля и начало августа в Кирове окажутся по-настоящему осенними. По информации rp5.ru, в понедельник днем воздух прогреется до +10 градусов. Будет идти дождь. Ночью ожидается понижение температуры на три градуса. Кроме того, синоптики прогнозируют появление тумана.

Во вторник, 30 июля, в городе также пройдет дождь. Днем температура воздуха составит +11 градусов. Ночью столбик термометра окажется на отметке +7.

Среда, 31 июля, также будет дождливой. Утром воздух прогреется до +12 градусов. Днем станет на два градуса теплее. Ночью ожидается резкий перепад температуры, похолодает до +6 градусов.

Первый день августа порадует кировчан отсутствием дождей. Утром температура воздуха составит +14 градусов. Днем столбик термометра окажется на отметке +17. Ночью станет прохладнее, до +10 градусов.

Утро пятницы, 2 августа, будет облачным. Ожидается +16 градусов. Днем в Кирове пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU