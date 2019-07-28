2019-07-28T18:15:52+03:00
Общество

В августе в Кирове пройдет «молочный» фестиваль

Участники праздника смогут продегустировать молочную продукцию
Анна КРЮКОВА
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«Молочный» фестиваль пройдет на Театральной площади. Фото: pixabay.com«Молочный» фестиваль пройдет на Театральной площади. Фото: pixabay.com
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В воскресенье, 18 августа, кировчане смогут принять участие в «молочном» фестивале. На главной площади города жителям предложат продегустировать молочную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

- Кроме того, готовится концерт с участием фольклорных коллективов города, - уточнили в пресс-службе. - Также будут работать развлекательные зоны для отдыха детей, семейные игры и многое другое.

«Молочным» фестивалем в Кирове встретят автопробег «Дорогу молоку-2019!». Всероссийское мероприятие проводится ежегодно и популяризирует потребление молока. Событие объединяет руководителей животноводческих хозяйств, молочных заводов, представителей власти и СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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