Сразу несколько районов Кирова останутся без электричества 29 июля

СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-28T17:38:21+03:00

В большинстве домов света не будет до 17.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В понедельник, 29 июля, дома в Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Нововятском районе останутся без света. Причина - плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Горэлектросеть».

Список домов и время отключения:

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Уточнить информацию жители могут по телефонам: 564-034, 255-977.

ИСТОЧНИК KP.RU