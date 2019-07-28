Сразу несколько районов Кирова останутся без электричества 29 июля
В городе пройдут плановые отключения электроэнергии
В большинстве домов света не будет до 17.00Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 29 июля, дома в Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Нововятском районе останутся без света. Причина - плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Горэлектросеть».
Список домов и время отключения:
Фото: geskirov.ru
Фото: geskirov.ru
Уточнить информацию жители могут по телефонам: 564-034, 255-977.
ИСТОЧНИК KP.RU