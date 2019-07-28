Кировчан предупреждают: подозрительные фонды снова собирают деньги на лечение детей на улицах города

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-28T16:50:00+03:00

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В городе в очередной раз активизировались представители фондов, которые собирают деньги на лечение детей на улицах. Однако местным жителям рекомендуют не доверять неизвестным организациям. Безопаснее всего переводить средства на расчетный счет проверенных фондов.

- Снова на улицах города молодые люди с ящиками для срочного сбора средств на лечение детей, - рассказал на своей странице в соцсетях уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин. - Новые названия фондов ежегодно. Стандартный заготовленный текст, временами доходящий до агрессивного, копии документов для полиции - не придраться. Хочешь реально помочь - переведи средства на расчетный счет любого не запятнавшего себя фонда, где можно отследить движение каждой копейки. Ни один серьезный фонд НЕ собирает деньги на улицах.

Напомним, что в июне неизвестные вымогали у кировчан деньги под видом региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Дорогою добра». Мошенники предлагали жителям перечислить пожертвования на личные карты или телефон. Официальные представители организации также попросили горожан не доверять неизвестным и переводить средства только на расчетный счет.

ИСТОЧНИК KP.RU