2019-07-28T13:21:55+03:00
Происшествия

«Под асфальтом целая река»: в Кирове бетономешалка провалилась в огромную яму

По словам местных жителей, дорожное покрытие обвалилось из-за коммунальной аварии
Анна КРЮКОВА
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По словам жителей, вода размыла грунт и асфальт обвалился. Фото: vk.com/zlo43По словам жителей, вода размыла грунт и асфальт обвалился. Фото: vk.com/zlo43
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В субботу, 27 июля, кировчане опубликовали в соцсетях фотографию «КамАЗа», который провалился передним колесом в огромную яму в асфальте. ЧП произошло на улице Красина. Жители сообщили, что дорожное покрытие обвалилось из-за коммунальной аварии.

- Трубу прорвало и подмыло, - уточнил Павел в паблике «Злой кировчанин».

- Под асфальтом река целая песок размыла, - добавила Светлана. - Еще бы он не упал.

После ЧП рядом с ямой установили ограждения. Фото: vk.com/zlo43

После ЧП рядом с ямой установили ограждения. Фото: vk.com/zlo43

Также в комментариях жители отметили, что уже обратились на горячую линию КТК. Однако пока никаких мер по устранению аварии принято не было.

- И никому дела нет, - рассказали пользователи. - Если б не упал миксер, она сколько бы еще подмывала асфальт, сколько утечки, и за чей счет эти водные процедуры?

Кроме того, кировчане обратили внимание и на тот факт, что водители, угодившие в эту яму, могли существенно повредить автомобиль, и даже получить травмы: «Хорошо, что грузовик, с легковой могло быть все печально».

ИСТОЧНИК KP.RU

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