В Кирове две недели разыскивают 79-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-28T13:16:25+03:00

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В Кирове продолжаются поиски 79-летнего мужчины. В последний раз Владимира Кошурникова видели 12 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 155 см, худощавого телосложения, лысый, глаза темно-серые. Особая примета: у мужчины отсутствует фаланга на указательном пальце правой руки. Также активисты добавляют, что пенсионер может находиться в любом регионе страны.

Если вы знаете, где может находиться Владимир Кошурников, просьба сообщить об этом по номерам: 8(905)870-5930, 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU