2019-07-27T17:48:37+03:00
Общество

В Сунском районе корова заболела бешенством

Животное обнаружили в поселке Новый
Анна КРЮКОВА
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Это уже второй случай бешенства у крупного рогатого скота в Сунском районеЭто уже второй случай бешенства у крупного рогатого скота в Сунском районеФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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В Сунском районе снова обнаружили бешеное животное. Корову, заразившуюся опасным заболеванием, обнаружили в поселке Новый. Местная жительница содержала животное в личном подсобном хозяйстве. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Кировской области.

- Диагноз был поставлен корове 21 июля, - уточнили в пресс-службе. - Это уже третий случай бешенства, зарегистрированный на территории Сунского района в 2019 году.

Напомним, что всего с начала года в области произошло восемь случаев бешенства животных. Из них четыре - у лисиц, два - у собак, два - у крупного рогатого скота.

В управлении ветеринарии владельцев домашних животных просят привить своих питомцев от бешенства. Также если животное ведет себя неадекватно или агрессивно об этом следует немедленно сообщить в ветеринарную службу. Если же вас укусило животное, необходимо срочно обратиться в медучреждение по месту проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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