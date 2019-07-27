В Кирове уничтожили более тонны запрещенных яблок и персиков

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-27T16:58:17+03:00

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В четверг, 25 июля, специалисты управления Россельхознадзора по Кировской области обнаружили запрещенные фрукты. Незаконно ввезенные яблоки и персики нашли на плодовоовощной базе города. Общий объем фруктов составил 1,662 тонны.

- К продукции не были приложены документы, которые бы подтверждали ее фитосанитарное состояние и качество, - уточнили в управлении. - Происхождение продукции не установлено.

Всю партию яблок и персиков изъяли из торгового оборота и уничтожили с помощью механического сдавливания в специализированном автомобиле. Затем продукцию вывезли на полигон.

ИСТОЧНИК KP.RU