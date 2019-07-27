В Кирове уничтожили более тонны запрещенных яблок и персиков
Фрукты обнаружили на плодовоовощной базе города
Продукцию вывезли на полигон ТБОФото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 25 июля, специалисты управления Россельхознадзора по Кировской области обнаружили запрещенные фрукты. Незаконно ввезенные яблоки и персики нашли на плодовоовощной базе города. Общий объем фруктов составил 1,662 тонны.
- К продукции не были приложены документы, которые бы подтверждали ее фитосанитарное состояние и качество, - уточнили в управлении. - Происхождение продукции не установлено.
Всю партию яблок и персиков изъяли из торгового оборота и уничтожили с помощью механического сдавливания в специализированном автомобиле. Затем продукцию вывезли на полигон.
ИСТОЧНИК KP.RU