До 20 метеоров в час: жители Кирова смогут увидеть звездопад
Метеорный поток ожидается в ночь с 28 на 29 июля
Явление состоится в ночь с воскресенья на понедельник. Фото: pixabay.com
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Уже в эти выходные в ночь с 28 на 29 июля кировчане смогут увидеть звездопад Южные дельта-Аквариды. Ожидается до 20 метеоров в час. Об этом рассказали создатели сообщества «Любительская астрономия в Кирове».
- Наблюдать метеорный поток лучше всего по второй половине ночи, - пояснили в паблике. - Необходимо темное небо и открытый горизонт. Смотреть нужно в юго-восточном направлении.
Также уточняется, что метеоры можно будет увидеть невооруженным взглядом. Условия для наблюдения в этом году складываются хорошие - «Луна будет близка к фазе новолуния и не засветит небо.
ИСТОЧНИК KP.RU