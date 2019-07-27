2019-07-27T12:29:36+03:00
Общество

После внеплановых проверок в Кирове закрыли несанкционированный лагерь

Его организовал индивидуальный предприниматель
Анна КРЮКОВА
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Лагерь должен был прекратить работу 26 июляЛагерь должен был прекратить работу 26 июляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После трагедии, случившейся в палаточном лагере Хабаровского края, в Кирове начались внеплановые проверки детских садов. Прокуратура Ленинского района и региональный Роспотребнадзор выявили в городе несанкционированный лагерь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

- Лагерь с дневным пребыванием детей «Fitness Family Time» не является муниципальным, - уточнили в мэрии. - Его организовал индивидуальный предприниматель.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на работу лагеря не было. Также специалисты выявили и другие нарушения.

В пятницу, 26 июля, лагерь должен был завершить свою работу. Если же предприниматель не выполнит требование, к нему применят санкции. За работу без заключения Роспотребнадзор составит протокол.

Остальные шесть пришкольных лагерей при муниципальных учебных заведения продолжают работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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