10 тысяч рублей и чай в подарок: на полицейского-взяточника завели еще одно уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-26T17:57:43+03:00

Мужчина снова пошел на уступку перед одной из компаний

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В отношении кировского полицейского, пойманного на получении взятки, возбудили еще одно уголовное дело по этой же статье. Об этом сообщили в следственном комитете по Кировской области.

Как выяснило следствие, двумя месяцами ранее экс-сотрудник полиции получил в дар от руководителя одной компании 10 000 рублей за изменение оформления документов об административном правонарушении так, чтобы компания не платила штраф, а лишь приостановила свою деятельность на месяц. Условия сотрудник правоохранительных органов выполнил, за что получил вторую часть награждения – подарочную упаковку чая, стоимостью не менее 500 рублей.

По данному факту следком возбудил второе уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU