10 тысяч рублей и чай в подарок: на полицейского-взяточника завели еще одно уголовное дело
В отношении кировского полицейского, пойманного на получении взятки, возбудили еще одно уголовное дело по этой же статье. Об этом сообщили в следственном комитете по Кировской области.
Как выяснило следствие, двумя месяцами ранее экс-сотрудник полиции получил в дар от руководителя одной компании 10 000 рублей за изменение оформления документов об административном правонарушении так, чтобы компания не платила штраф, а лишь приостановила свою деятельность на месяц. Условия сотрудник правоохранительных органов выполнил, за что получил вторую часть награждения – подарочную упаковку чая, стоимостью не менее 500 рублей.
По данному факту следком возбудил второе уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU