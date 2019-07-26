Учебный год начнется на день позже: кировчане пойдут в школу 2 сентября
В новом учебном году двери школ для учеников откроются на день позже: 1 сентября выпадает на воскресенье. Торжественные линейки и первые уроки для первоклассников и учащихся школ пройдут 2 сентября.
В этом году в Кирове было подано 7314 заявлений о зачислении детей в первый класс. На данный момент регистрация продолжается. Но, как отметил руководитель департамента образования Александр Петрицкий, все первоклашки уже пристроены по школам. Всего в городе функционирует 57 школ, семь из которых будут работать в одну смену.
Напомним, что сегодня состоялся медиа-тайм по вопросам образования в городе Кирове. На волнующие общественность вопросы отвечали Александр Петрицкий и его заместитель Вера Жуйкова.
ИСТОЧНИК KP.RU