2019-07-26T14:58:54+03:00
Общество

Учебный год начнется на день позже: кировчане пойдут в школу 2 сентября

Красный день календаря в 2019 году выпал на воскресенье
Елизавета Захарова
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Первый раз в первый класс дети пойдут 2 сентябряПервый раз в первый класс дети пойдут 2 сентябряФото: Михаил ФРОЛОВ
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В новом учебном году двери школ для учеников откроются на день позже: 1 сентября выпадает на воскресенье. Торжественные линейки и первые уроки для первоклассников и учащихся школ пройдут 2 сентября.

В этом году в Кирове было подано 7314 заявлений о зачислении детей в первый класс. На данный момент регистрация продолжается. Но, как отметил руководитель департамента образования Александр Петрицкий, все первоклашки уже пристроены по школам. Всего в городе функционирует 57 школ, семь из которых будут работать в одну смену.

Напомним, что сегодня состоялся медиа-тайм по вопросам образования в городе Кирове. На волнующие общественность вопросы отвечали Александр Петрицкий и его заместитель Вера Жуйкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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