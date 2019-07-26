Ни дать, ни взять: у кировской семьи забрали выданную в детский сад путевку

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-26T15:01:16+03:00

Кировской семье сначала выдали путевку в детский сад, а после забрали, так как их льгота не первостепенная. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Кирове обстановка с выдачей и получением путевок в детские сады накаляется с каждым годом все больше и больше. Родители с надеждой обивают пороги ведомств и садов, чтобы их ребенок наконец-то получил законное место. Однако мест в дошкольных учреждениях не хватает, и даже получение долгожданной путевки не гарантирует того, что ребенок попадет в детский сад.

Кировская семья получила место в нужном, а, главное, удобном учреждении. Сделала все документы, прошла медкомиссию, заключила договор. За несколько дней до того, как отправить ребенка первый раз в детсад, семья получила от директора сообщение: путевка была выдана ошибочно!

— При подаче документов я указала, что мы имеем льготу как дети «ветеранов, участников боевых действий», — написала в сообществе «Злой кировчанин» обманутая мама. — Естественно, документы о льготе были предоставлены. С 1 августа нам выходить в садик, а сегодня мне звонит заведующая и говорит, что путевка выдана ошибочно, льгота отменена и место в садике у нас забирают. Что же, мне сейчас нужно снова вставать на очередь и ждать путевку? Пойду к Петрицкому на прием, надо - подам в суд, но добьюсь места в садике. Это их вина. Вот так вот: захотели - дали, захотели - забрали!

Александр Петрицкий, начальник департамента образования Кировской области, на медиа-тайме пояснил журналистам, почему в комиссии по выдаче путевок сначала предоставили, а после забрали место в дошкольное учреждение.

— Ситуация нам известная, - подчеркнул Александр Львович. — На самом деле дети «ветеранов, участников боевых действий» – льготная категория, но эта семья не имеет первоочередного права на получение путевки в детский сад. В их случае имеются и другие обстоятельства на получение льгот. Член комиссии по выдаче путевок не проверил данный фактор и выдал путевку семье. Но это было сделано ошибочно. Сотрудник, допустивший это, будет привлечен к дисциплинарной ответственности. А на это место будет выдано направление тому ребенку, который имеет преимущество по каким-то другим основаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU