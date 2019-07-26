«Отголоски» лесных пожаров в Сибири достигли Кировской области
Красноярский край и Иркутская область уже вторую неделю задыхаются от дыма. Массовые лесные пожары начались там около десяти дней назад. Огонь продолжает распространяться. Вместе с ним ветер разносит и дым по всей стране.
- Ночью и днем 25 июля в Кировской области началось снижение видимости и ощущается слабый запах гари, - отмечают в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Появление дымки и слабого запаха гари в воздухе связано с поступлением воздушной массы из Западной Сибири.
Многие кировчане заметили, что на открытых пространствах даже в ясный день можно наблюдать «туман», который не рассеивается со временем. Кроме того, жители Кировской области запечатлели своеобразный «дымный» закат.
ИСТОЧНИК KP.RU