2019-07-26T12:04:41+03:00
Происшествия

«Отголоски» лесных пожаров в Сибири достигли Кировской области

Несколько дней подряд жители региона наблюдают дымку и ощущают запах гари
Евгений ДЕМИХОВ
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Солнце во время заката закрыло дымкой. Фото: Алексей ПУШКАРЕВСолнце во время заката закрыло дымкой. Фото: Алексей ПУШКАРЕВ
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Красноярский край и Иркутская область уже вторую неделю задыхаются от дыма. Массовые лесные пожары начались там около десяти дней назад. Огонь продолжает распространяться. Вместе с ним ветер разносит и дым по всей стране.

- Ночью и днем 25 июля в Кировской области началось снижение видимости и ощущается слабый запах гари, - отмечают в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Появление дымки и слабого запаха гари в воздухе связано с поступлением воздушной массы из Западной Сибири.

Многие кировчане заметили, что на открытых пространствах даже в ясный день можно наблюдать «туман», который не рассеивается со временем. Кроме того, жители Кировской области запечатлели своеобразный «дымный» закат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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