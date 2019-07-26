2019-07-26T13:19:56+03:00
Происшествия

Погода на 27 и 28 июля в Кирове: ожидаются дожди и резкое похолодание

Температура воздуха опустится до +9 градусов
Анна КРЮКОВА
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В выходные в Киров придут дожди и похолодание. Фото: Лариса РОЖИНАВ выходные в Киров придут дожди и похолодание. Фото: Лариса РОЖИНА
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В последние выходные июля кировчане смогут насладиться теплом перед очередным похолоданием. По прогнозам rp5.ru, утром в субботу, 27 июля, воздух прогреется до +22 градусов. Будет облачно. Днем в Кирове потеплеет до +23 градусов. Однако в городе начнется дождь, который продлится до самого вечера. Ночью температура воздуха составит +12 градусов.

В воскресенье ожидается резкий перепад температуры. С самого утра в Кирове будет идти дождь. Воздух прогреется до +15 градусов. Днем станет прохладнее, до +13. Вечером продолжит лить дождь. Похолодает до +9 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +7 градусов.

Прохладно будет в Кирове почти всю следующую неделю. Потепление ожидается только к понедельнику, 5 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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