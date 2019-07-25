Опасные отходы из-за рубежа на объекте «Марадыковский» утилизировать не будут
В четверг, 25 июля, представители общественности и экологи побывали на объекте «Марадыковский». Они посетили цеха и лаборатории предприятия, которые занимаются мониторингом состояния окружающей среды. Также посетили объект и представители компании «РосРАО», которые будут заниматься перепрофилированием предприятия по уничтожению химоружия.
Затем специалисты направились в Дом культуры поселка Мирный, где состоялась встреча с местными жителями. Особенно участников собрания волновало, как работа нового предприятия может сказаться на здоровье детей, и повезут ли на объект опасные отходы из-за рубежа.
Собрание состоялось в местном Доме культурыФото: Анна КРЮКОВА
На вопросы жителей ответил первый заместитель генерального директора по развитию «РосРАО» Максим Корольков. Он отметил, что из других стран отходы в Кировскую область не повезут. Также не стоит опасаться и того, что на объекте будут утилизировать радиоактивные отходы. Мощности завода для обращения с ними просто не предназначены.
- Наша задача заключается в том, чтобы сохранить этот уникальный комплекс и обеспечить жителей поселка работой, - пояснил Максим Корольков. - В первую очередь на объекте планируется работать с отходами, которые образуют предприятия Кировской области и некоторые объекты близлежащих регионов.
На вопросы участников встречи ответил Максим КорольковФото: Анна КРЮКОВА
Также специалист заверил, что проект обязательно пройдет не только государственную экологическую экспертизу, но и общественную. Для этого планируют привлечь научное экспертное сообщество.
- Для наблюдения и оценки проводимой работы будет создана рабочая группа, - уточнил представитель компании. - Мы хотим сделать весь процесс максимально прозрачным для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений в безопасности предприятия.
Напомним, что проектирование объекта начнется в 2019 году. В 2020 году пройдут общественные слушания и госэкспертиза. Кроме того, для жителей будет работать бесплатная телефонная линия, чтобы они смогли задать все интересующие их вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU