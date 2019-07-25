2019-07-25T17:59:25+03:00
Общество

Следователи назначили 20 генетических экспертиз, чтобы найти мать, бросившую новорожденного в Зубаревском лесу

Дело находится на расследовании
Евгений ДЕМИХОВ
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На этом месте нашли тело ребенка. Фото: СУ СКР по Кировской областиНа этом месте нашли тело ребенка. Фото: СУ СКР по Кировской области
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Тело ребенка нашли еще весной 2019 года. С места происшествия изъяли несколько важных улик. Но даже они не помогли установить мать, которая таким жестоким способом избавилась от своего ребенка.

- Методика по аналогичным делам отработана, но на раскрытие требуется время, - отметил руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Кировской области Павел Розуван. - Проводим проверки в роддомах, женских консультациях по всей области. На данный момент назначены более 20 генетических экспертиз с целью установления матери.

Многие, узнав об этом случае вспомнили инцидент 2017 года. Тогда ситуация была похожей. И также - почти никаких зацепок. Розуван заявил, что сейчас рано делать какие-то выводы о связи этих дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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