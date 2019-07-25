Предварительные тарифы от «Водоканала»: кировчане будут платить за питьевую воду 28 рублей
С начала нового месяца гарантирующим поставщиком воды в кировские дома станет МУП «Водоканал». Из-за смены ресурсоснабжающей организации и грядущей смены тарифов в РСТ состоялось очередное заседание общественного совета.
Так, в региональную службу по тарифам поступило предложение установить тарифы на питьевое водоснабжение и водоотведение на 2019 год.
— Тарифы для муниципального предприятия будут сформированы исходя из экономически обоснованных расходов организации, – пояснил заместитель руководителя службы Михаил Зыков. — В том числе с учетом расходов на оплату услуг «Кировские коммунальные системы» по транспортировке питьевой воды и сточных вод.
На сегодня, экспертиза, результаты которой станут основание для установления тарифов, практически завершена. Так, с августа кировчане будут платить за питьевое водоснабжение – 28,42 рубля в месяц, а за водоотведение – 21,80. Данные приведены с учетом НДС.
ИСТОЧНИК KP.RU