2019-07-25T17:47:31+03:00
Недвижимость

Предварительные тарифы от «Водоканала»: кировчане будут платить за питьевую воду 28 рублей

С 1 августа компания станет новым поставщиком этой коммунальной услуги
Елизавета Захарова
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В Кирове с августа будут действовать новые тарифы на водоснабжение и водоотведениеВ Кирове с августа будут действовать новые тарифы на водоснабжение и водоотведениеФото: Евгения ГУСЕВА
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С начала нового месяца гарантирующим поставщиком воды в кировские дома станет МУП «Водоканал». Из-за смены ресурсоснабжающей организации и грядущей смены тарифов в РСТ состоялось очередное заседание общественного совета.

Так, в региональную службу по тарифам поступило предложение установить тарифы на питьевое водоснабжение и водоотведение на 2019 год.

— Тарифы для муниципального предприятия будут сформированы исходя из экономически обоснованных расходов организации, – пояснил заместитель руководителя службы Михаил Зыков. — В том числе с учетом расходов на оплату услуг «Кировские коммунальные системы» по транспортировке питьевой воды и сточных вод.

На сегодня, экспертиза, результаты которой станут основание для установления тарифов, практически завершена. Так, с августа кировчане будут платить за питьевое водоснабжение – 28,42 рубля в месяц, а за водоотведение – 21,80. Данные приведены с учетом НДС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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