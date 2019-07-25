В Слободском районе утонул 15-летний подросток

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-25T15:25:30+03:00

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В Слободском районе в деревне Азлань погиб подросток. 15-летний мальчик вместе со своими друзьями купался в местном пруду и утонул. ЧП произошло в воскресенье днем, когда на улице стояла 22-градусная жара.

На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета. Они опросили свидетелей случившегося, тщательно осмотрели место трагедии и заключили: водоем не предназначен и не оборудован для купания.

– В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - подчеркнули в пресс-службе ведомства. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В очередной раз напоминаем жителям Кировской области о соблюдении правил безопасного поведения на водоемах в летний период.

ИСТОЧНИК KP.RU