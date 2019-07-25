СКР: Директор спортшколы «Юность» Логиновский получал неплохую зарплату, но брал взятки

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-25T15:19:40+03:00

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В середине июля этого года главу спортивной школы «Юность» Дмитрия Логиновского задержали при получении взятки в сумме 84 тысячи рублей. В этом случае, как и в предыдущем, фигурировала некая договоренность с предпринимателями. По версии следствия, Логиновский хотел разместить спортсменов и тренеров в одной из гостиниц, где они будут проживать и питаться. Оплачивать это должен был бюджет области, но за приток клиентов предприниматель должен был заплатить Логиновскому определенную сумму.

А совсем недавно выяснилось, что этот случай не единственный. Вскрылся еще один эпизод. Как рассказывают следователи, мужчина действовал по своей личной инициативе из алчности, невзирая на вполне неплохую (не раскрывается в интересах следствия) зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU