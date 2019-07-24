В Кировской области запустят производство инактивированной вакцины против полиомиелита

СЕГОДНЯ 21:48 2019-07-24T21:56:29+03:00

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В Кировской области будут производить инактивированную вакцину против полиомиелита. Препарат необходим для иммунизации взрослого населения страны и станет первой отечественной вакциной в данном профиле. Его производством займется биофармацевтическая компания «Нанолек», расположенная в Оричевском районе. В среду, 24 июля, на предприятии с визитом побывал глава региона Игорь Васильев.

Губернатор Кировской области посетил химико-аналитическую, микробиологическую и биохимическую лаборатории. Также главе региона продемонстрировали работы реакторного и изоляторного участков, и участок упаковки. Затем на территории «Нанолек» состоялась пресс-конференция, во время которой ее участники обсудили работу компании и тему импортозамещения в производстве вакцин.

Фото: kirovreg.ru

- Сегодня мы с вами находимся на предприятии, которое производит пятикомпонентную комбинированную вакцину для детей и еще ряд других вакцин, - отметил Игорь Васильев в начале встречи. - Радует, что, в основном, здесь работают выпускники наших вузов. Такие компании требуют создания социальной инфраструктуры со студенческими кампусами, чтобы у молодых людей была возможность пройти практику на предприятии. И мы двигаемся в этом направлении. Так, мной было сформировано поручение о создании в Кировской области кластера «Биополис». Необходимо, что бы он включал в себя современный муниципалитет или город с высокотехнологичным производством и комфортным жильем. Такая практика уже есть в Татарстане, или, к примеру, во Франции, где сосредоточены научные и производственные мощности мирового концерна «Санофи».

Председатель Оргкомитета Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет» Виталий Расницын, который также присутствовал на пресс-конференции, отметил, что создание таких предприятий, как «Нанолек» имеет огромное значение для всей страны, и очень важно, что компания, развивающая наноиндустрию, «Роснано» и руководство Кировской области поддерживает производство.

Обратил внимание на грамотный и системный подход к созданию научного городка и председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Дмитрий Чагин.

Фото: kirovreg.ru

- Как эксперт, я высоко оцениваю то, что сделано в Кировской области, - уточнил Дмитрий Алексеевич. - Сейчас мы можем говорить уже об импортоопережении, потому что с таким великолепным заводом, лабораториями и людьми, которые здесь работают, мы способны совершить те экономические прорывы, о которых говорил президент. Мы являемся примером для многих отраслей. То, что сегодня здесь происходит - это большие достижения фармацевтики. Кировская область - замечательный регион, где идет серьезное динамичное развитие, благодаря чему мы в состоянии предоставить жителям нашей страны качественные действующие препараты.

Еще один участник пресс-конференции, председатель Правительства Кировской области Александр Чурин в свою очередь отметил, что создание предприятия также способствовало появлению огромного количества рабочих мест. Сейчас в компании работает около 650 человек. Большинство из них - молодые специалисты, которые окончили Вятский государственный университет.

В завершении встречи исполнительный директор компании «Нанолек» Максим Стецюк сообщил, что инвестиции в проект по производству субстанции вакцины от полиомиелита для взрослых составят более 3 млрд рублей. С 2020 года планируется начать производство готовой лекарственной продукции, с 2023 года - выпуск субстанции. Производственные мощности позволят полностью покрыть потребность в этой вакцине, как в России, так и в других странах. Экспортный потенциал производства к 2025 году может составить свыше 20 млн доз.

ИСТОЧНИК KP.RU