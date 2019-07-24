В трех колхозах Фаленского района воду подают в дома без очистки

СЕГОДНЯ 17:22 2019-07-24T21:34:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники прокуратуры с проверкой пришли в компании, занимающиеся водозабором и поставкой чистой питьевой воды в дома жителей трех колхозов.

- В СПК колхозе «Поломский», СПК «Колхозе имени Свердлова», администрациях Талицкого, Верхосунского, Петруненского сельских поселений не был организован и не осуществлялся производственный контроль за качеством питьевой воды, - рассказал «Комсомолке» прокурор Фаленского района Антон Клещонок.

Причем нарушения были существенные. Например, у одной из водонапорных башен вода стекала внутрь прямо по земле. Соответственно, подавалась она в дома с грязью и песком.

КАКИЕ ЕЩЕ НАШЛИ НАРУШЕНИЯ

- артезианские скважины не имели зон санитарной охраны, планировки и ограждений их территории;

- отвода поверхностного стока за ее пределы;

- также скважины не имели аппаратуры для систематического контроля их проектной производительности;

- при проверке в АО «Имени Кирова», СПК «Колхозе имени Ленина» выяснилось, что производственный контроль за качеством питьевой воды осуществляется не в соответствии с программой производственного контроля, без лабораторного контроля качества воды по радиологическим показателям из скважин, по микробиологическим показателям в распределительной сети.

То есть деньги с населения компании получали регулярно, а вот какого качества вода поступала людям, мало кого волновало. Позиция прокуратуры ясна и направлена на благо жителей района – коммунальщики должны вести системную работу по закупке оборудования для очистки, а также контроля качества воды.

Пока в адрес ресурсоснабжающих организаций вынесено семь представлений об устранении нарушений закона. Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор. Если же нарушения не будут устранены в течение месяца (срок – 15 августа), то контролирующие органы будут обращаться в суд.

Кстати, поселения, в которые поступает некачественная вода, довольно многолюдны. Например, в селе Святица проживает порядка 400 человек, в селе Полом – порядка 300, в селе Талица - более 1300 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU