Оперативники отрабатывают несколько версий гибели женщины на железной дороге
42-летняя женщина умерла после того, как попала под поезд
42-летняя кировчанка погибла под колесами поездаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера, 23 июля на перегоне Красносельский-Поздино под колесами пассажирского поезда оказалась жительница города Кирова. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.
- На данный момент ведется проверка, - рассказали «Комсомолке» в Кировском линейном отделе МВД России на транспорте. – Следственная группа отрабатывает несколько версий причин этого ЧП.
Не исключена версия суицида. Личность погибшей установлена. Это 42-летняя жительница города Кирова.
ИСТОЧНИК KP.RU