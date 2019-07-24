2019-07-24T13:58:59+03:00
Происшествия

Оперативники отрабатывают несколько версий гибели женщины на железной дороге

42-летняя женщина умерла после того, как попала под поезд
Алена ЗАЙЦЕВА
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42-летняя кировчанка погибла под колесами поезда42-летняя кировчанка погибла под колесами поездаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера, 23 июля на перегоне Красносельский-Поздино под колесами пассажирского поезда оказалась жительница города Кирова. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.

- На данный момент ведется проверка, - рассказали «Комсомолке» в Кировском линейном отделе МВД России на транспорте. – Следственная группа отрабатывает несколько версий причин этого ЧП.

Не исключена версия суицида. Личность погибшей установлена. Это 42-летняя жительница города Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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