2019-07-24T13:41:00+03:00
Общество

У главы администрации Кирова появился новый заместитель

Кандидатуру Геннадия Плехова утвердили на заседании Гордумы
Евгений ДЕМИХОВ
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Фото: администрация города КироваФото: администрация города Кирова
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Сегодня депутаты кировской Гордумы утвердили кандидатуру начальника Нововятского теруправления Геннадия Плехова на должность первого заместителя главы администрации города Кирова. «За» проголосовали 26 депутатов. Один воздержался. Сам Геннадий Иванович дал согласие на свое назначение.

Сити-менеджер Илья Шульгин отметил, что Плехов - хозяйственник и управленец с большим опытом. Ранее возглавлял агрофирму в Богородском районе, а затем и вовсе занимал должность главы района.

СПРАВКА «КП»

Плехов Геннадий Иванович родился 16 мая 1955 г.

1978 год - окончил Кировский пединститут по специальности «Общетехнические дисциплины и труд».

1987 год - окончил Кировский сельхозинститут по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства».

1973-1978 – работал учителем труда и физкультуры в Верховойской восьмилетней школе, являлся председателем Богородского райсовета ДСО «Урожай», председателем РК ДОСААФ.

1978-1996 - первый секретарь Богородского райкома ВЛКСМ, директор совхоза «Богородский», председатель исполкома Богородского районного Совета народных депутатов, глава администрации Богородского района.

1996-2001 - заместитель зав. орготделом, начальник управления по работе с территориями администрации Кировской области, директор Кировского ГЦЗН - заместитель начальника департамента Федеральной службы занятости населения по Кировской области.

2001-2005 - заместитель главы администрации города Кирова - глава администрации Нововятского района.

С августа 2005 г. до марта 2006 г. - первый заместитель главы администрации города Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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