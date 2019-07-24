2019-07-24T13:31:02+03:00
Происшествия

Украл-выпил-в тюрьму: Октябрьский суд отправил за решетку вора-рецидивиста

Два с половиной года проведет в колонии строго режима 48-летний кировчанин
Алена ЗАЙЦЕВА
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Вор будет выплачивать 24,4 тысячи рублей, работая на производстве в колонии. Фото: УФСИН России по Кировской областиВор будет выплачивать 24,4 тысячи рублей, работая на производстве в колонии. Фото: УФСИН России по Кировской области
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Октябрьский районный суд отправил на 2,5 года исправляться в колонию строго режима вора со стажем.

Житель города Кирова освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу, в декабре прошлого года. И уже 1 января познакомился с мужчиной, который пригласил его в честь Нового года и знакомства к себе домой. Дома у нового знакомого мужчины выпили, после чего хозяин уснул. А гость обследовал закоулки квартиры и обнаружил 24,4 тысячи рублей. Он прихватил их с собой.

Так как это преступление – рецидив, то отбывать наказание пожилой мужчина будет в колонии строгого режима. Суд также вынес приговор полностью возместить ущерб. Обвинение поддерживала прокуратура Октябрьского района города Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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