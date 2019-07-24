Украл-выпил-в тюрьму: Октябрьский суд отправил за решетку вора-рецидивиста
Октябрьский районный суд отправил на 2,5 года исправляться в колонию строго режима вора со стажем.
Житель города Кирова освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу, в декабре прошлого года. И уже 1 января познакомился с мужчиной, который пригласил его в честь Нового года и знакомства к себе домой. Дома у нового знакомого мужчины выпили, после чего хозяин уснул. А гость обследовал закоулки квартиры и обнаружил 24,4 тысячи рублей. Он прихватил их с собой.
Так как это преступление – рецидив, то отбывать наказание пожилой мужчина будет в колонии строгого режима. Суд также вынес приговор полностью возместить ущерб. Обвинение поддерживала прокуратура Октябрьского района города Кирова.
ИСТОЧНИК KP.RU