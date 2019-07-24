2019-07-24T13:02:40+03:00
Общество

Кировские лагеря после трагедии в Хабаровске проверят на безопасность

Поручение дал глава администрации города Кирова Илья Шульгин
Алена ЗАЙЦЕВА
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Все лагеря в Кирове поверят на пожарную безопасностьВсе лагеря в Кирове поверят на пожарную безопасностьФото: Алексей БУЛАТОВ
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С сегодняшнего дня в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур. Четверо детей погибли во время пожара 23 июля в платочном лагере на территории комплекса «Холдоми». Еще шестеро пострадали. В связи с трагедией глава администрации города Кирова Илья Шульгин поручил проверить на предмет безопасности, в первую очередь пожарной, лагеря, в которых отдыхают школьники.

На территории Кирова палаточных лагерей нет, однако сегодня продолжают работу 6 «дневных» пришкольных лагерей, 3 спортивных лагеря, - отметили в администрации города Кирова. - Кроме того, на территории муниципалитета действуют 4 лагеря с круглосуточным пребыванием детей - «Весна», «Юность», «Орленок», «Строитель». В них сейчас находятся около тысячи детей.

Начальники разных уровней отчитались, что внеплановых проверок по линии МЧС не поступало, но регулярно проводятся внутренние профилактические мероприятия: проведены инструктажи с вожатыми, детьми. Уже с сегодняшнего дня во всех без исключения лагерях специальные комиссии проведут осмотр оборудования и проверят готовность к ЧС.

- Неравнодушие и полная концентрация на детях, на их безопасности – по-другому работа в детских учреждениях строиться не может, - сказал Илья Вячеславович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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