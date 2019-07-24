2019-07-24T12:31:15+03:00
Происшествия

По делу Леонида Яфаркина допросили бывшего главу города Валерия Владыкина

На некоторые из вопросов свидетель ответить не смог
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Яфаркина задержали в среду, 7 ноября. Фото: kirov.sledcom.ruЯфаркина задержали в среду, 7 ноября. Фото: kirov.sledcom.ru
Изменить размер текста:

В Первомайском районном суде в очередной раз состоялось заседание по делу владельца кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения Леонида Яфаркина. Во вторник, 23 июля, в качестве свидетеля допросили бывшего главу города и бывшего депутата Кировской гордумы Валерия Владыкина. Об этом сообщил портал «Свойкировский.рф».

Гособвинение интересовало, как проходили заседания фракций в Гордуме, в том числе «Единой России». В ответ экс-глава пояснил, что заседания фракций проводили по вопросам, которые ставились на комиссиях Гордумы. Голосование по ним единогласным не было.

Также у Владыкина уточнили, было ли мнение Владимира Быкова по каким-либо вопросам авторитетным для депутатов. Напомним, что Быков являлся главой города с 2007 по 2012 и с 2012 по 2016 год. Затем этот пост на год занял Валерий Владыкин. По этому поводу свидетель сообщил, что мнение Быкова, как главы города, естественно, учитывалось, однако каждый депутат «определялся сам».

Что касается вопросов о заседании Гордумы 21 декабря 2011 года, на котором изменили функциональную зону земельного участка в парке Победы площадью более 43 тыс. кв. м, то на них Владыкин ответить не смог. Экс-глава сообщил, что уже не помнит каких-либо подробностей.

Напомним, что в этом году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при продаже земли в парке Победы. Выяснилось, что с 2007 по 2015 год неустановленные лица путем обмана приобрели право на земельный участок. Затем землю продали одной из строительных компаний города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый заместитель директора КОГП «Вятавтодор» задержан за взятку
Оперативники отрабатывают несколько версий гибели женщины на железной дороге
У главы администрации Кирова появился новый заместитель
Украл-выпил-в тюрьму: Октябрьский суд отправил за решетку вора-рецидивиста
Кировские лагеря после трагедии в Хабаровске проверят на безопасность
За первое полугодие 2019 года Кировэнерго расчистил свыше 1 330 га трасс под воздушными линиями электропередачи
Движение поездов на северной ветке восстановлено
Директор СШ «Юность» требовал у подчиненной отдать премию
В Кирове покажут фильм «Бойцовский клуб»
Альберт Ларицкий не вернулся в СИЗО
«Ливневка только для вида»: на улице Кольцова затопило двор после сильного дождя
«Был добрым человеком и прекрасным педагогом»: во время фестиваля «Гринландия» умер кировский фотограф
Экс-глава «Вятавтодора» проведет в колонии два с половиной года
В администрации города отреагировали на жалобы кировчан по поводу «сплошной» разметки
За полгода в Кировской области возбудили 30 уголовных дел о коррупции
«Ростелеком» построит в Кировской области информационную инфраструктуру
«РЖД» приостановили продажу билетов на поезда, следующие через Киров
Видеонаблюдение от «Ростелекома» выбрали более 1000 кировских семей
7 дней пути и 250 км на лодке: кировский палеонтолог обнаружил кости животных ледникового периода