По делу Леонида Яфаркина допросили бывшего главу города Валерия Владыкина

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-24T12:31:15+03:00

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В Первомайском районном суде в очередной раз состоялось заседание по делу владельца кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения Леонида Яфаркина. Во вторник, 23 июля, в качестве свидетеля допросили бывшего главу города и бывшего депутата Кировской гордумы Валерия Владыкина. Об этом сообщил портал «Свойкировский.рф».

Гособвинение интересовало, как проходили заседания фракций в Гордуме, в том числе «Единой России». В ответ экс-глава пояснил, что заседания фракций проводили по вопросам, которые ставились на комиссиях Гордумы. Голосование по ним единогласным не было.

Также у Владыкина уточнили, было ли мнение Владимира Быкова по каким-либо вопросам авторитетным для депутатов. Напомним, что Быков являлся главой города с 2007 по 2012 и с 2012 по 2016 год. Затем этот пост на год занял Валерий Владыкин. По этому поводу свидетель сообщил, что мнение Быкова, как главы города, естественно, учитывалось, однако каждый депутат «определялся сам».

Что касается вопросов о заседании Гордумы 21 декабря 2011 года, на котором изменили функциональную зону земельного участка в парке Победы площадью более 43 тыс. кв. м, то на них Владыкин ответить не смог. Экс-глава сообщил, что уже не помнит каких-либо подробностей.

Напомним, что в этом году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при продаже земли в парке Победы. Выяснилось, что с 2007 по 2015 год неустановленные лица путем обмана приобрели право на земельный участок. Затем землю продали одной из строительных компаний города.

ИСТОЧНИК KP.RU