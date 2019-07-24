2019-07-24T08:38:43+03:00
Общество

Альберт Ларицкий не вернулся в СИЗО

Суд отклонил требование ужесточить меру пресечения
Евгений ДЕМИХОВ
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Суд не стал изменять меру пресечения. Фото: СвойкировскийСуд не стал изменять меру пресечения. Фото: Свойкировский
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23 июля состоялось судебное заседание, после которого бывшего владельца АО «НЛК» и двух бумажных фабрик могли отправить в следственный изолятор. Напомним, что с 11 июля Альберт Ларицкий находился под домашним арестом. Ему было запрещено покидать дом более чем на два часа в день. Кроме того, суд разрешил посещать Ларицкому только медицинские учреждения, аптеки и магазины.

Однако, как стало известно, он 14 июля был в СПА-салоне на массаже. После этого визита сторона обвинения попросила ужесточить меру пресечения и вернуть его в СИЗО. Как сообщает наш инсайдер, судебное заседание окончилось тем, что Ларицкого оставили под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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