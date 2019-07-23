2019-07-23T18:35:16+03:00
Общество

«Был добрым человеком и прекрасным педагогом»: во время фестиваля «Гринландия» умер кировский фотограф

Владимира Овчинникова не стало на 62-м году жизни
Анна КРЮКОВА
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Прощание с фотохудожником пройдет в Радужном. Фото: vk.com/event82050709Прощание с фотохудожником пройдет в Радужном. Фото: vk.com/event82050709
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В пятницу, 19 июля, во время фестиваля «Гринладия» умер кировский фотохудожник и кинолюбитель Владимир Овчинников. По словам очевидцев, скорая приехала быстро, однако помочь мужчине уже не смогли.

- Почувствовал боль за грудиной, тяжело стало дышать, - сообщили очевидцы. - «Скорая» быстро приехала, и реанимация из Кирова прибыла через 20 минут.

Владимир Овчинников руководил детской киностудией «Юность», являлся организатором всероссийского кинофестиваля «Встречи на Вятке» и был директором фестиваля «Улыбка Радуги».

- Владимир Николаевич до конца оставался верен своему делу и своей команде, - отмечают коллеги фотографа. - Он все делал с душой, на совесть и до самого последнего своего дня проводил мастер-классы, и был капитаном самой успешной команды. Киноработы его студии на протяжение многих лет занимали только призовые места на фестивалях самого разного уровня.

Прощание с Владимиром Овчинниковым состоится в среду, 24 июля в 10.00 в микрорайоне Радужный на проспекте Строителей, 2. Отпевание - в 11.00 в Церкви Архангела Михаила в Соломенцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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