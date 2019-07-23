2019-07-23T17:24:40+03:00
Общество

Экс-глава «Вятавтодора» проведет в колонии два с половиной года

Бывшего руководителя посадили за попытку хищения
Анна КРЮКОВА
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Мужчины будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режимаМужчины будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режимаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Октябрьский районный суд вынес приговор экс-директору предприятия «Вятские автомобильные дороги» и его советнику. Бывших руководителей признали виновными в покушении на хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Чтобы совершить преступление, мужчины использовали свое служебное положение.

Как пояснили в прокуратуре Октябрьского района города Кирова, в 2017 году мужчины решили похитить средства своего предприятия.

- Так, советник убедил директора ООО «Н-х» подписать с «Вятавтодором» договоры подряда без фактического выполнения работ по модернизации асфальтосмесительных установок, - уточнили в ведомстве. - А деньги, перечисленные ему, перевести на счета других фирм.

В итоге советник «Вятавтодора» изготавливал фиктивные счета-фактуры и акты якобы выполненных работ. Подписывал документы и контролировал перечисление денег директор.

Всего мужчинам удалось похитить 8 млн 899 тыс. рублей. Однако генеральный директор ООО «Н-х» заподозрил преступный умысел руководителей компании и приостановил перечисление денег.

Экс-руководители свою вину признали и уже возместили «Вятавтодору» материальный ущерб. Экс-директора компании приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, его советника - к двум годам. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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