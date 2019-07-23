В администрации города отреагировали на жалобы кировчан по поводу «сплошной» разметки

СЕГОДНЯ 14:22 2019-07-23T17:14:45+03:00

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Кировчане остались недовольны новой разметкой. Теперь из-за «сплошной линии» водители не могут совершить левый поворот или выполнить разворот. В пресс-службе администрации города пояснили, что такие меры снизят риск возникновения ДТП. Кроме того, разметка соответствует новым ГОСТам.

- В прошлом году были разработаны технические паспорта на всю улично-дорожную сеть, в том числе для определения норм и правил нанесения разметки, - уточнил заместитель руководителя Управления дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ) Андрей Бессолицын. - Сегодня горизонтальная разметка наносится в строгом соответствии с данными паспортами и при согласовании с Госавтоинспекцией.

Также в УДПИ отметили, что чаще всего аварии происходят именно при повороте налево и столкновении со встречным транспортом. Особенно риск велик, если дорога широкая, и при повороте кировчанам приходится пересекать две или три полосы сразу.

При этом на перекрестках возможность повернуть налево сохранится. Если же водителям нужно заехать во двор, рекомендуется доехать до ближайшего перекрестка, оборудованного светофорами, а затем выполнить разворот.

ИСТОЧНИК KP.RU