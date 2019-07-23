За полгода в Кировской области возбудили 30 уголовных дел о коррупции

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-23T17:01:15+03:00

Изменить размер текста: A A

За первое полугодие текущего года в Кировской области возбудили 30 уголовных дел коррупционной направленности. В основном, чиновники предоставляли неверные сведения о своих доходах и имуществе. Об этом сообщили на заседании коллегии в прокуратуре Кировской области во вторник, 23 июля.

Также прокуроры принимали меры по защите социальных прав граждан. Так, к уголовной ответственности привлекали руководителей предприятий, которые не выплачивали своим сотрудникам заработную плату. В итоге задолженность по оплате была ликвидирована на сумму свыше 98 миллионов рублей.

- Проводилась и работа по пресечению нарушений законодательства в сфере ЖКХ, жилищных прав кировчан и участников долевого строительства, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Особое внимание уделялось «мусорной реформе».

Кроме того, прокуроры добились сокращения с начала года числа многоквартирных домов, в которых несвоевременно проводили капитальный ремонт - с 303 до 122 зданий. В шести районах области гражданам вместо аварийного жилья предоставили квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU