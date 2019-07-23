2019-07-23T17:01:15+03:00
Общество

За полгода в Кировской области возбудили 30 уголовных дел о коррупции

Чиновники предоставляли неверные сведения о своих доходах
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
В ведомстве подвели итоги работы за первое полугодие. Фото: прокуратура Кировской областиВ ведомстве подвели итоги работы за первое полугодие. Фото: прокуратура Кировской области
Изменить размер текста:

За первое полугодие текущего года в Кировской области возбудили 30 уголовных дел коррупционной направленности. В основном, чиновники предоставляли неверные сведения о своих доходах и имуществе. Об этом сообщили на заседании коллегии в прокуратуре Кировской области во вторник, 23 июля.

Также прокуроры принимали меры по защите социальных прав граждан. Так, к уголовной ответственности привлекали руководителей предприятий, которые не выплачивали своим сотрудникам заработную плату. В итоге задолженность по оплате была ликвидирована на сумму свыше 98 миллионов рублей.

- Проводилась и работа по пресечению нарушений законодательства в сфере ЖКХ, жилищных прав кировчан и участников долевого строительства, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Особое внимание уделялось «мусорной реформе».

Кроме того, прокуроры добились сокращения с начала года числа многоквартирных домов, в которых несвоевременно проводили капитальный ремонт - с 303 до 122 зданий. В шести районах области гражданам вместо аварийного жилья предоставили квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ливневка только для вида»: на улице Кольцова затопило двор после сильного дождя
«Был добрым человеком и прекрасным педагогом»: во время фестиваля «Гринландия» умер кировский фотограф
Экс-глава «Вятавтодора» проведет в колонии два с половиной года
В администрации города отреагировали на жалобы кировчан по поводу «сплошной» разметки
«Ростелеком» построит в Кировской области информационную инфраструктуру
«РЖД» приостановили продажу билетов на поезда, следующие через Киров
Видеонаблюдение от «Ростелекома» выбрали более 1000 кировских семей
7 дней пути и 250 км на лодке: кировский палеонтолог обнаружил кости животных ледникового периода
Цена на проезд в Кирове не поднимется выше 26 рублей
В Богородском районе 62-летний водитель съехал в кювет и разбился насмерть
Последняя неделя июля в Кировской области обещает быть дождливой
В Кировской области из-за гроз произошло три пожара
Ночью в Кирове ожидается шквалистый ветер
Дата открытия «Макдоналдса» после пожара неизвестна
ВятГУ станет центром подготовки кадров для ведущих биофармацевтических предприятий России
Массовая гибель рыбы в Проснице: местное предприятие сбрасывает навоз в реку?
В Кировской области затопило мост через реку Каму
В Кирове за день производят 137 тонн молока
В 32 детских садах Кирова установят новые веранды
В Кировской области проведут опрос жителей по поводу строительства объекта «Марадыковский»
Пятый день подряд не появляется дома: в Кировской области пропал 15-летний подросток
610 кировских осужденных сразились в шахматном турнире
«Куплю за 300»: в Кирове новая иномарка опрокинулась недалеко от сервисного центра
Кидался камнями: 56-летний кировчанин разбил стекла на четырех авто
Метеопредупреждение от МЧС: кировчанам сообщили о надвигающейся грозе
«Бесстрашно нападают на непрошеных гостей»: в кировском заповеднике обнаружили редкий вид сов
ДК в советском стиле и разбитые дороги: в Нововятске прошел велорейд
Пьяный кировчанин на «шестерке» устроил гонки с ДПС по дворам города