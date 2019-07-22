Массовая гибель рыбы в Проснице: местное предприятие сбрасывает навоз в реку?

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-22T15:12:06+03:00

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Чуть больше месяца назад жители села Полом забили тревогу – в местном пруду на поверхность всплыли десятки мертвых рыб. Запах стоял жуткий. Фото массовой гибели рыбы опубликовали в группе «Злой чепчанин». Сотрудники министерства выехали на место ЧП. Замеры на вредные вещества проводились в нескольких местах в реке Просница.

- Было определено содержание загрязняющих веществ по 14-ти показателям, в том числе нефтепродуктам, аммонию, сульфатам, нитритам и нитратам, - сообщают в правительстве Кировской области. - Незначительные превышения в 1,5 и 1,7 раза, выявленные по двум веществам, – окисляемости бихроматной и иону аммония не могли стать причиной массовой гибели рыбы.

Зато при заборе и анализе воды в районе деревни Максаки показатели превышения вредных веществ просто зашкаливали:

- биологическое потребление кислорода (в 72 раза);

- аммоний-иону (в 209 раз);

- нитрит-иону (в 14 раз);

- фосфору (в 90 раз);

- железу (в 23 раза);

- синтетически-активные вещества (в 52 раза);

- нефтепродуктам (в 38 раз).

Источником загрязнения воды стало местное предприятие – к такому выводу пришла специализированная инспекция аналитического контроля областного природоохранного центра.

- Загрязненные массы стекают со стороны участка, который разрешено использовать для сельскохозяйственного производства, - сообщает Министерство охраны окружающей среды. - На участке располагается промплощадка, эксплуатируемая обществом с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Поломское».

Результаты проверки отправили в Росприроднадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU