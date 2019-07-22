2019-07-22T14:59:40+03:00
Общество

В Кировской области затопило мост через реку Каму

Для жителей поселка Чус организовали переправу
Анна КРЮКОВА
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Мост затопило из-за продолжительных дождей. Фото: Людмила МИРОНОВА, vk.com/gorodkirs18Мост затопило из-за продолжительных дождей. Фото: Людмила МИРОНОВА, vk.com/gorodkirs18
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Мост через реку Каму в районе поселка Чус Верхнекамского района затопило. По словам местных жителей, это случилось из-за продолжительных дождей. Для того, чтобы люди не оказались отрезаны от цивилизации, в населенном пункте организовали переправу.

- Вода поднялась и затопила мост, - пояснила жительница Верхнекамского района Ирина. - Вчера в поселок был отправлен перевозчик, чтобы на моторной лодке перевозить людей и все необходимое. Дома в самом поселке не затоплены.

В администрации Чусовского сельского поселения «Комсомолке» подтвердили, что переправа действительно организована. Транспортное сообщение по мосту возобновят, когда уровень воды в Каме вновь упадет. Ремонтировать мост, вероятнее всего, не придется, так как конструкция «загружена плитами». Подобная ситуация в поселке Чус происходит не впервые. Причина - сильные дожди в верховье реки Камы.

Также местные жители сообщают, что вода в реке по-прежнему продолжает подниматься. По прогнозам Gismeteo.ru, дождь будет лить в Чусе практически всю неделю. Кроме того, в поселке ожидаются грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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