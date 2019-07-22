2019-07-22T14:10:07+03:00
Общество

В Кирове за день производят 137 тонн молока

На территории города действуют шесть предприятий
Алена ЗАЙЦЕВА
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Кировская область вошла в пятерку лидеров по надоям молока в прошлом годуКировская область вошла в пятерку лидеров по надоям молока в прошлом годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В сутки от одной коровы кировские животноводы получают 23,4 килограмма молока. Это показатели шести предприятий областного центра, которые занимаются разведением крупного рогатого скота. Причем пять из них занимаются разведением племенных коров.

Объем молока, производимого в сутки – 137 тонн.

Об этом рассказали в отделе сельского хозяйства администрации города Кирова.

Напомним, что за прошлый год Кировская область вошла в пятерку лидеров по надоям молока в России и заняла третье место по этому показателю в ПФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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