В Кирове за день производят 137 тонн молока

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-22T14:10:07+03:00

Кировская область вошла в пятерку лидеров по надоям молока в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В сутки от одной коровы кировские животноводы получают 23,4 килограмма молока. Это показатели шести предприятий областного центра, которые занимаются разведением крупного рогатого скота. Причем пять из них занимаются разведением племенных коров.

Объем молока, производимого в сутки – 137 тонн.

Об этом рассказали в отделе сельского хозяйства администрации города Кирова.

Напомним, что за прошлый год Кировская область вошла в пятерку лидеров по надоям молока в России и заняла третье место по этому показателю в ПФО.

ИСТОЧНИК KP.RU