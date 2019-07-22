Пятый день подряд не появляется дома: в Кировской области пропал 15-летний подросток

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-22T13:32:09+03:00

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В Кировской области продолжаются поиски 15-летнего Максима Халевина. Подросток пропал в четверг, 18 июля. В этот день около 13.00 он ушел из дома в поселке Сосновый бор в Оричевском районе. С тех пор местонахождение мальчика неизвестно.

Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» сообщает приметы пропавшего. На вид Максиму 17 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, светлые волосы, карие глаза. В момент ухода подросток был одет в черную ветровку, черные джокеры и темные кеды.

Если вам известно, где может находиться пропавший, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800) 350-76-25 или 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU