610 кировских осужденных сразились в шахматном турнире
Все любители этой интеллектуальной игры, отбывающие наказание в учреждениях УИС региона, смогли принять участие в мероприятиях. 610 осужденных играли в шахматы по круговой системе. Соревнования провели в преддверии Международного дня шахмат, который отмечается 20 июля.
- Подобные соревнования планируется проводить ежегодно, ведь шахматные турниры, это одна из наиболее популярных форм массового досуга осужденных, - отметил начальник отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными Эдуард Аюпов. - Во всех пенитенциарных учреждениях Кировской области функционируют шахматные кружки. Количество осужденных, которые увлекаются игрой в шахматы, в последнее время неизменно растет.
Кстати, наибольшее количество баллов по итогам первого этапа соревнований набрал осужденный из ИК-5, находящейся в Кирово-Чепецке.
ИСТОЧНИК KP.RU