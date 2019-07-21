610 кировских осужденных сразились в шахматном турнире

21 Июль 19:56 2019-07-21T20:19:37+03:00

К участию в мероприятиях допускаются все желающие. Фото: УФСИН России по Кировской области

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Все любители этой интеллектуальной игры, отбывающие наказание в учреждениях УИС региона, смогли принять участие в мероприятиях. 610 осужденных играли в шахматы по круговой системе. Соревнования провели в преддверии Международного дня шахмат, который отмечается 20 июля.

- Подобные соревнования планируется проводить ежегодно, ведь шахматные турниры, это одна из наиболее популярных форм массового досуга осужденных, - отметил начальник отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными Эдуард Аюпов. - Во всех пенитенциарных учреждениях Кировской области функционируют шахматные кружки. Количество осужденных, которые увлекаются игрой в шахматы, в последнее время неизменно растет.

Кстати, наибольшее количество баллов по итогам первого этапа соревнований набрал осужденный из ИК-5, находящейся в Кирово-Чепецке.

ИСТОЧНИК KP.RU