«Куплю за 300»: в Кирове новая иномарка опрокинулась недалеко от сервисного центра
Машина попала в ДТП на улице Дзержинского, недалеко от сервисного центра. Иномарка съехала с дороги и перевернулась на бок. Фото с места происшествия попало в интернет. Автор фото отметил, что «Тойота» выглядит совсем новой и, возможно, ее недавно купили в этом же центре.
Пользователи соцсетей начали активно обсуждать происшествие. Один из кировчан предлагает выкупить уцененное авто за 300 тысяч рублей. Кто-то предположил, что водитель взял машину на тест-драйв и ему она не понравилась. Некоторые пользователи иронизируют над ситуацией и предлагают отправить машину на ремонт в сервис, который находится неподалеку.
ИСТОЧНИК KP.RU