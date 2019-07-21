2019-07-21T20:14:27+03:00
Общество

«Куплю за 300»: в Кирове новая иномарка опрокинулась недалеко от сервисного центра

Кировчане предполагают, что машину взяли на тест-драйв
Евгений ДЕМИХОВ
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Очевидцы не сообщают о пострадавших. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheОчевидцы не сообщают о пострадавших. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Машина попала в ДТП на улице Дзержинского, недалеко от сервисного центра. Иномарка съехала с дороги и перевернулась на бок. Фото с места происшествия попало в интернет. Автор фото отметил, что «Тойота» выглядит совсем новой и, возможно, ее недавно купили в этом же центре.

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать происшествие. Один из кировчан предлагает выкупить уцененное авто за 300 тысяч рублей. Кто-то предположил, что водитель взял машину на тест-драйв и ему она не понравилась. Некоторые пользователи иронизируют над ситуацией и предлагают отправить машину на ремонт в сервис, который находится неподалеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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