Кидался камнями: 56-летний кировчанин разбил стекла на четырех авто

СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-21T16:54:22+03:00

Росгвардейцам рассказали о мужчине, который буянит во дворах. Фото: Управление Росгвардии по Кировской области

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером жители города сообщили в полицию о нарушителе общественного спокойствия. Как рассказали очевидцы, мужчина кидался камнями по машинам. На место происшествия выехали силовики, которые нашли похожего по приметам человека.

- Инцидент произошел 18 июля на улице Ульяновской, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кировской области. - Свидетели опознали задержанного. При осмотре дворовой территории стражами правопорядка были обнаружены разбитые лобовые стекла на четырех автомобилях.

56-летний хулиган не смог внятно объяснить, зачем он нарушал порядок. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU