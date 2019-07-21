Кидался камнями: 56-летний кировчанин разбил стекла на четырех авто
Поздним вечером жители города сообщили в полицию о нарушителе общественного спокойствия. Как рассказали очевидцы, мужчина кидался камнями по машинам. На место происшествия выехали силовики, которые нашли похожего по приметам человека.
- Инцидент произошел 18 июля на улице Ульяновской, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кировской области. - Свидетели опознали задержанного. При осмотре дворовой территории стражами правопорядка были обнаружены разбитые лобовые стекла на четырех автомобилях.
56-летний хулиган не смог внятно объяснить, зачем он нарушал порядок. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU