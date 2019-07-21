Метеопредупреждение от МЧС: кировчанам сообщили о надвигающейся грозе
В ночь с 21 на 22 июля погода резко ухудшится
В такую погоду лучше не выходить из зданийФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшие дни жителям региона стоит носить с собой зонты. По прогнозам синоптиков, вторая половина воскресенья, понедельник и вторник будут дождливыми.
Более того, МЧС отправило кировчанам метеопредупреждение. Ночью 22 июля в Кировской области местами гроза, а также ветер с порывами до 15-22 м/с.
Кстати, температура воздуха в этот день будет достаточно высокой. Утром столбик термометра поднимется на отметку +15...+17 градусов. Днем температура будет держаться на этом же уровне. А к вечеру похолодает до +14...+15 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU