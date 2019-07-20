2019-07-20T15:48:08+03:00
Общество

Железнодорожный вокзал Кирова предлагают перенести

В мэрии обсудили генеральный план города до 2040 года
Евгений ДЕМИХОВ
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Вокзал могут перенести в южную часть города, где создадут мультимодальный транспортный узелВокзал могут перенести в южную часть города, где создадут мультимодальный транспортный узелФото: Валерий РОМАНОВ
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Качество городской среды областного центра признали средним. Об этом на совещании в мэрии высказались представители «Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», который выступает в качестве подрядчика по подготовке генерального плана Кирова до 2040 года.

- Специалисты указали на высокий рекреационный потенциал города, - пояснили в мэрии. - Кирову предлагается создать сеть экопарков, а также развивать спортивную инфраструктуру в каждом районе.

В эту систему предложили встроить велосипедные дорожки, а также набережные на берегах малых рек.

Еще одно глобальное предложение по модернизации города поступило от специалистов - перенести железнодорожный вокзал. Как сообщает портал «Бизнес Новости», разработчики генплана посоветовали перенести его на юг города, где будет создан в последствии мультимодальный узел, на котором пассажиры смогут пересесть из одного вида транспорта на другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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