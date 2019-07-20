Железнодорожный вокзал Кирова предлагают перенести
Качество городской среды областного центра признали средним. Об этом на совещании в мэрии высказались представители «Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», который выступает в качестве подрядчика по подготовке генерального плана Кирова до 2040 года.
- Специалисты указали на высокий рекреационный потенциал города, - пояснили в мэрии. - Кирову предлагается создать сеть экопарков, а также развивать спортивную инфраструктуру в каждом районе.
В эту систему предложили встроить велосипедные дорожки, а также набережные на берегах малых рек.
Еще одно глобальное предложение по модернизации города поступило от специалистов - перенести железнодорожный вокзал. Как сообщает портал «Бизнес Новости», разработчики генплана посоветовали перенести его на юг города, где будет создан в последствии мультимодальный узел, на котором пассажиры смогут пересесть из одного вида транспорта на другой.
ИСТОЧНИК KP.RU