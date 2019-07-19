Житель Котельнича столкнулся с гадюками в парке

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-19T18:07:07+03:00

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История о восьмилетнем мальчике, которого на прогулке укусила змея, напугала многих жителей Кировской области. Тогда парня пришлось срочно доставлять на вертолете из поселка Юбилейный Оричевского района в кировскую травматологию. К счастью, все обошлось и ребенок пошел на поправку.

За лето 2019 года это не первый случай, когда жители региона рассказывают о том, что столкнулись со змеями. Чаще всего это бывают обычные ужи, которые особой опасности не представляют. Но с ядовитыми пресмыкающимися кировчане сталкиваются не часто.

19 июля в группе «Типичный Котельнич» один из местных жителей рассказал, что наткнулся в парке Миршина сразу на трех гадюк - двух больших и одну поменьше. Между пользователями сразу же разгорелся спор. Одни требовали немедленно убить пресмыкающихся, аргументируя свою позицию тем, что змеи могут укусить детей. А другие жители говорили, что гадюк трогать не стоит, тогда они и не нападут.

Кстати, еще один случай произошел уже в самом Кирове. Местная жительница написала об этом в группе «Злой Кировчанин»: «В самом центре города можно случайно наступить на змею. Нам повезло, что это был уж».

ИСТОЧНИК KP.RU