2019-07-19T15:53:32+03:00
Общество

С зонтом и в куртке: какая погода ожидает кировчан в выходные

Температура не прогреется выше +23 градусов
Алена ЗАЙЦЕВА
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Кировчан ждут теплые, но дождливые выходные. Фото: Алексей КОКОРИНКировчан ждут теплые, но дождливые выходные. Фото: Алексей КОКОРИН
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Если в субботу, 23 июля, температура воздуха днем еще продержится на уровне +22 +23 градусов, то уже в воскресенье, 24 июля, днем будет прохладно +17…+18 градусов. Оба дня, согласно прогнозу сайта rp5.ru, днем будут идти дожди. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы, его значение составит 743 – 744 миллиметра ртутного столба.

Температура воздуха ночью в выходные будет колебаться от +15 до +18 градусов.

Несмотря на такой не летний прогноз, можно утешиться тем, что дни ожидаются практически безветренные. Порывы ветра будут достигать от 2 до 3 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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