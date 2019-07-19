С зонтом и в куртке: какая погода ожидает кировчан в выходные

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-19T15:53:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Если в субботу, 23 июля, температура воздуха днем еще продержится на уровне +22 +23 градусов, то уже в воскресенье, 24 июля, днем будет прохладно +17…+18 градусов. Оба дня, согласно прогнозу сайта rp5.ru, днем будут идти дожди. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы, его значение составит 743 – 744 миллиметра ртутного столба.

Температура воздуха ночью в выходные будет колебаться от +15 до +18 градусов.

Несмотря на такой не летний прогноз, можно утешиться тем, что дни ожидаются практически безветренные. Порывы ветра будут достигать от 2 до 3 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU