2019-07-19T14:44:20+03:00
Общество

БХЗ планирует потратить на капремонт 100 миллионов

Предприятие планирует устранить все недостатки производства, чтобы не было превышения содержания вредных веществ в воздухе
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Сейчас запаха кировчане не ощущают, так как предприятия планово остановленыСейчас запаха кировчане не ощущают, так как предприятия планово остановленыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На данный момент предприятие, которое подозревали в выбросе вредных веществ в концентрации, превышающей норму, не работает. В июне произошла его плановая остановка до сентября. И Кировский БХЗ подвел промежуточные итоги капремонта.

- В текущем году в рамках остановочного капремонта на каждом из производственных участков проводятся заранее запланированные и утвержденные мероприятия, - сообщают на БХЗ. - Так, например, на участке ректификации проводится порядка 20 мероприятий по ревизии, чистке, монтажу и замене оборудования. На участке сушки дрожжей оборудование также подвергается ревизии и чистке, а при необходимости производится замена. Аналогичные меры - на очистных сооружениях. Например, только на одном аэротенке запланированы чистка секций, ремонты швов и конструкций, замена опор воздуховодов. На отстойниках и насосах проводится ремонт каналов, замена частей оборудования и другие технологические мероприятия.

Как уверяют на заводе, это плановые мероприятия. На капермонт планируют потратить порядка 100 миллионов рублей.

Напомним, что в апреле, мае и июне жители микрорайонов «Дружба», Юго-западный и Центральный жаловались во все инстанции на сильный неприятный запах сероводорода, особенно по ночам. Росприроднадзор, Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура попали на предприятие и сделали замеры в нескольких цехах. В июне правительство Кировской области сделало заявление о том, что источником запаха могут быть два предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировской области изменится состав Общественной наблюдательной комиссии
В Кирове перекроют 20 улиц из-за ночного забега
Генплан города Кирова до 2040 года: построить 50 детсадов
Житель Котельнича столкнулся с гадюками в парке
С зонтом и в куртке: какая погода ожидает кировчан в выходные
На прилавках Нолинского магазина нашли опасное мясо
Поиск без вести пропавшего мальчика: 11-летнего Толю не могут найти сутки
Дольщикам слободы Новое Сергеево предложили законно достроить дома
Кировэнерго напоминает о правилах электробезопасного поведения
Кировским многодетным семьям станет проще получать бесплатные земельные участки
В Кирове разрешат стрелять и звонить в колокола по ночам: закон о «времени тишины» отправили на доработку
Студенты ВятГУ представляют регион на международном форуме в формате «Волга – Янцзы» в Китае
«Марадыковский» - быть или не быть: делегация Кировской области обсудила перепрофилирование объекта по уничтожению химоружия
На Театральной площади отключат фонтан из-за аварии в водопроводной сети
От эволюции жизненных форм - к биологическому разнообразию
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго»: работы по строительству подстанции «Урванцево» вышли на завершающий этап
«Законы нужно готовить качественно»
Игорь Васильев представил в Германии экономический потенциал области