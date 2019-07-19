БХЗ планирует потратить на капремонт 100 миллионов
На данный момент предприятие, которое подозревали в выбросе вредных веществ в концентрации, превышающей норму, не работает. В июне произошла его плановая остановка до сентября. И Кировский БХЗ подвел промежуточные итоги капремонта.
- В текущем году в рамках остановочного капремонта на каждом из производственных участков проводятся заранее запланированные и утвержденные мероприятия, - сообщают на БХЗ. - Так, например, на участке ректификации проводится порядка 20 мероприятий по ревизии, чистке, монтажу и замене оборудования. На участке сушки дрожжей оборудование также подвергается ревизии и чистке, а при необходимости производится замена. Аналогичные меры - на очистных сооружениях. Например, только на одном аэротенке запланированы чистка секций, ремонты швов и конструкций, замена опор воздуховодов. На отстойниках и насосах проводится ремонт каналов, замена частей оборудования и другие технологические мероприятия.
Как уверяют на заводе, это плановые мероприятия. На капермонт планируют потратить порядка 100 миллионов рублей.
Напомним, что в апреле, мае и июне жители микрорайонов «Дружба», Юго-западный и Центральный жаловались во все инстанции на сильный неприятный запах сероводорода, особенно по ночам. Росприроднадзор, Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура попали на предприятие и сделали замеры в нескольких цехах. В июне правительство Кировской области сделало заявление о том, что источником запаха могут быть два предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU