БХЗ планирует потратить на капремонт 100 миллионов

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-19T14:44:20+03:00

Предприятие планирует устранить все недостатки производства, чтобы не было превышения содержания вредных веществ в воздухе

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На данный момент предприятие, которое подозревали в выбросе вредных веществ в концентрации, превышающей норму, не работает. В июне произошла его плановая остановка до сентября. И Кировский БХЗ подвел промежуточные итоги капремонта.

- В текущем году в рамках остановочного капремонта на каждом из производственных участков проводятся заранее запланированные и утвержденные мероприятия, - сообщают на БХЗ. - Так, например, на участке ректификации проводится порядка 20 мероприятий по ревизии, чистке, монтажу и замене оборудования. На участке сушки дрожжей оборудование также подвергается ревизии и чистке, а при необходимости производится замена. Аналогичные меры - на очистных сооружениях. Например, только на одном аэротенке запланированы чистка секций, ремонты швов и конструкций, замена опор воздуховодов. На отстойниках и насосах проводится ремонт каналов, замена частей оборудования и другие технологические мероприятия.

Как уверяют на заводе, это плановые мероприятия. На капермонт планируют потратить порядка 100 миллионов рублей.

Напомним, что в апреле, мае и июне жители микрорайонов «Дружба», Юго-западный и Центральный жаловались во все инстанции на сильный неприятный запах сероводорода, особенно по ночам. Росприроднадзор, Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура попали на предприятие и сделали замеры в нескольких цехах. В июне правительство Кировской области сделало заявление о том, что источником запаха могут быть два предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU