На прилавках Нолинского магазина нашли опасное мясо

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-19T13:28:16+03:00

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Специалисты обнаружили в одной из торговых точек товары, которые могли навредить покупателям.

- В магазине выявили 3,8 килограмма котлет с маркировкой, не соответствующей требованиям: отсутствовали сведения о производителе, дате выработки и условиях хранения, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Кировской области. - Также были обнаружены 5,9 килограмма свиных ребер без ветеринарных сопроводительных документов.

Эти факты не позволили установить безопасность продукции для потребителей. Товары убрали с прилавков и уничтожили, а юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП. Предприятие оштрафовали на десять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU